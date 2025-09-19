У Дніпрі затримали екскомандира військової частини за організацію схеми дезертирства військових за кордон

Майора ЗСУ затримали у гральному закладі з $3,8 тисячами, які ще не встиг витратити.

У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував злочинну схему з пособництва у дезертирстві.

За даними ДБР, організатором схеми виявився офіцер ЗСУ, який також є фігурантом справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради. За грошову винагороду він допомагав військовослужбовцям тікати з військової частини. Йому сприяли двоє цивільних осіб, які відповідали за фінансові розрахунки та транспортування клієнтів.

В одному з епізодів зловмисники організували втечу військовослужбовця з частини в Кам’янському районі Дніпропетровської області. Спільниця офіцера запевнила клієнта, що втеча відбудеться без наслідків, а повна вартість послуги становила 14 тисяч доларів США. 9 вересня інший учасник схеми забрав військового з частини та привіз до Дніпра, де той передав 7 тисяч доларів як частину оплати. Решту суми він мав сплатити перед виїздом до Європи, куди входила допомога з незаконним перетином кордону. Фігуранти також інструктували військового звернутися до місцевої поліції за кордоном для реєстрації як біженця. План був зірваний правоохоронцями.

Організатор схеми раніше сприяв фіктивній службі депутатки Дніпропетровської облради. За це суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від військової служби та розтраті майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України), призначивши покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Після цього його відсторонили від посади, понизили у званні з підполковника до майора, а з квітня 2025 року він перебував у розпорядженні командира частини. Проте офіцер продовжив злочинну діяльність.

Затримання відбулося в гральному закладі Дніпра, де майор регулярно проводив час. Під час обшуку в нього вилучили 3,8 тисячі доларів США, які він не встиг витратити. Прокуратура подала клопотання про тримання його під вартою без можливості внесення застави. Двох спільників також затримали.

Майору та його спільниці висунуто підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та пособництві в дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Усім трьом інкримінують ці злочини, за які передбачено до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють інші епізоди їхньої діяльності та можливу причетність інших офіцерів військової частини. Свідчення ключової очевидиці, встановленої ДБР, підтвердили злочинну діяльність організатора.

