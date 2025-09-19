Практика судов
Россияне распространяют фейковую карту «раздела Украины» — ЦПД СНБО

15:14, 19 сентября 2025
В ЦПД СНБО подчеркнули, что подобные сфальсифицированные карты — это типичная технология кремлевской пропаганды для продвижения нарратива о том, что «Запад готовится разделить Украину».
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что русскоязычные аккаунты в Facebook и X массово распространяют карту, якобы полученную хакерами из Канцелярии Вооруженных сил Франции.

«На ней показаны «планы» Франции, Великобритании, Польши, Румынии и Венгрии разделить территорию Украины под предлогом ввода «миротворцев». Публикации подхватили российские пропагандистские медиа», — подчеркнули в ЦПД СНБО.

Также там отметили, что министерство Европы и иностранных дел Франции на своей странице для борьбы с дезинформацией X French Response подтвердило, что карта является фейком. В ней допущен ряд орфографических и грамматических ошибок, которых не могло быть в официальном документе: неправильное написание названий стран («Biélarus» вместо «Biélorussie»), вымышленное звание «Chef d'état-major général des armées françaises» и искаженная фамилия французского генерала.

«Крым на карте обозначен как российский, что противоречит официальной позиции Франции и союзников.

Подобные сфальсифицированные карты — это типичная технология кремлевской пропаганды для продвижения нарратива о том, что «Запад готовится разделить Украину». Их цель — подорвать доверие к союзникам во время обсуждения гарантий безопасности и привлечения миротворческих контингентов, создав представление, что поддержка Украины — это лишь способ забрать часть ее территорий себе», — заявили в ЦПД.

Центр ранее сообщал, что подобные информационные провокации уже использовались во время выборов в Польше, когда российские ресурсы распространяли вымышленную историю о «планах аннексии Волыни». Тогда, как и сейчас, карта была вымышленной и распространялась только российскими источниками. Это подтверждает системность кампании РФ с использованием поддельных карт для усиления недоверия между Украиной и ее союзниками.

