Росіяни поширюють фейкову карту «поділу України» — ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО підкреслили, що подібні сфальсифіковані карти — це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що «Захід готується поділити Україну».

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що російськомовні акаунти у Facebook та X масово поширюють карту, нібито отриману хакерами з Канцелярії Збройних сил Франції.

«На ній показано «плани» Франції, Великої Британії, Польщі, Румунії та Угорщини розділити територію України під приводом введення «миротворців». Публікації підхопили російські пропагандистські медіа», - підкреслили у ЦПД РНБО.

Також там зазначили, що міністерство Європи та закордонних справ Франції на своїй сторінці для боротьби з дезінформацією X French Response підтвердило, що карта є фейком. У ній допущено низку орфографічних та граматичних помилок, яких не могло бути в офіційному документі: неправильне написання назв країн («Biélarus» замість «Biélorussie»), вигадане звання «Chef d'état-major général des armées françaises» та спотворене прізвище французького генерала.

«Крим на карті позначено як російський, що суперечить офіційній позиції Франції та союзників.

Подібні сфальсифіковані карти — це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що «Захід готується поділити Україну». Їхня мета — підірвати довіру до союзників під час обговорення гарантій безпеки та залучення миротворчих контингентів, створивши уявлення, що підтримка України — це лише спосіб забрати частину її територій собі», - заявили у ЦПД.

Центр раніше повідомляв, що подібні інформаційні провокації вже використовувались під час виборів у Польщі, коли російські ресурси поширювали вигадану історію про «плани анексії Волині». Тоді, як і зараз, карта була вигаданою та поширювалась лише російськими джерелами. Це підтверджує системність кампанії РФ із використанням підроблених карт для посилення недовіри між Україною та її союзниками.

