Практика судів
  1. В Україні

Росіяни поширюють фейкову карту «поділу України» — ЦПД РНБО

15:14, 19 вересня 2025
У ЦПД РНБО підкреслили, що подібні сфальсифіковані карти — це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що «Захід готується поділити Україну».
Росіяни поширюють фейкову карту «поділу України» — ЦПД РНБО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що російськомовні акаунти у Facebook та X масово поширюють карту, нібито отриману хакерами з Канцелярії Збройних сил Франції.

«На ній показано «плани» Франції, Великої Британії, Польщі, Румунії та Угорщини розділити територію України під приводом введення «миротворців». Публікації підхопили російські пропагандистські медіа», - підкреслили у ЦПД РНБО.

Також там зазначили, що міністерство Європи та закордонних справ Франції на своїй сторінці для боротьби з дезінформацією X French Response підтвердило, що карта є фейком. У ній допущено низку орфографічних та граматичних помилок, яких не могло бути в офіційному документі: неправильне написання назв країн («Biélarus» замість «Biélorussie»), вигадане звання «Chef d'état-major général des armées françaises» та спотворене прізвище французького генерала.

«Крим на карті позначено як російський, що суперечить офіційній позиції Франції та союзників.

Подібні сфальсифіковані карти — це типова технологія кремлівської пропаганди для просування наративу, що «Захід готується поділити Україну». Їхня мета — підірвати довіру до союзників під час обговорення гарантій безпеки та залучення миротворчих контингентів, створивши уявлення, що підтримка України — це лише спосіб забрати частину її територій собі», - заявили у ЦПД.

Центр раніше повідомляв, що подібні інформаційні провокації вже використовувались під час виборів у Польщі, коли російські ресурси поширювали вигадану історію про «плани анексії Волині». Тоді, як і зараз, карта була вигаданою та поширювалась лише російськими джерелами. Це підтверджує системність кампанії РФ із використанням підроблених карт для посилення недовіри між Україною та її союзниками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна війна РНБО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду