Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объяснила, как проходит сверка данных о плате за землю

23:56, 19 сентября 2025
Если выявлено несоответствие данных о плате за землю или изменилась ставка, налоговая по обращению плательщика в течение 10 рабочих дней производит перерасчет и направляет обновленное налоговое уведомление-решение.
Налоговая объяснила, как проходит сверка данных о плате за землю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сверка данных по плате за землю — это процедура, в ходе которой согласовываются сведения между плательщиком и контролирующим органом с целью подтверждения правильности начислений, учета и уплаты налога. Такой процесс позволяет выявить возможные расхождения, обновить информацию о ставках, площади земельных участков или другие ключевые параметры, влияющие на расчет суммы налога.

Налоговая объяснила детали, как проходит сверка данных по плате за землю.

Отмечается, что плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Плательщики платы за землю имеют право в письменной или электронной форме средствами электронного общения обратиться в контролирующий орган по месту своей регистрации в контролирующих органах или по месту нахождения земельных участков, в том числе на которые физическое лицо имеет право как собственник земельной доли (пая), для проведения сверки данных по следующим вопросам:

размер площадей и количество земельных участков, земельных долей (паев), находящихся в собственности и/или пользовании плательщика налога;

право на пользование льготой по уплате налога с учетом положений пп. 281.4 и 281.5 НКУ;

размер ставки земельного налога;

сумма начисленной платы за землю.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или надлежащим образом заверенных копий таких документов, в том числе документов на право собственности, пользования льготой, а также в случае изменения размера ставки платы за землю, контролирующий орган, в который обратился плательщик платы за землю, в течение десяти рабочих дней проводит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом суммы налога.

Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

Также, в случае если плательщик налога владеет несколькими земельными участками или имеет право на несколько земельных долей (паев), по которым необходимо провести сверку данных, для ее проведения такой плательщик имеет право обратиться в контролирующий орган по месту своей регистрации в контролирующих органах или по месту нахождения любого из таких земельных участков, в том числе на который физическое лицо имеет право как собственник земельной доли (пая).

Физические лица с использованием квалифицированной электронной подписи имеют возможность просматривать сформированные налоговые уведомления-решения о суммах начисленных им налоговых обязательств по плате за землю в меню «ЭК для граждан» в приватной части Электронного кабинета.

Таким образом, для сверки данных по плате за землю физические лица (граждане) обращаются с соответствующими документами письменно или в электронной форме (через меню «Переписка с ГНС» в приватной части Электронного кабинета) в главные управления ГНС в областях и г. Киеве по месту своей регистрации или по месту нахождения любого из земельных участков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

налоговая земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду