Налоговая объяснила, как проходит сверка данных о плате за землю

Если выявлено несоответствие данных о плате за землю или изменилась ставка, налоговая по обращению плательщика в течение 10 рабочих дней производит перерасчет и направляет обновленное налоговое уведомление-решение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сверка данных по плате за землю — это процедура, в ходе которой согласовываются сведения между плательщиком и контролирующим органом с целью подтверждения правильности начислений, учета и уплаты налога. Такой процесс позволяет выявить возможные расхождения, обновить информацию о ставках, площади земельных участков или другие ключевые параметры, влияющие на расчет суммы налога.

Налоговая объяснила детали, как проходит сверка данных по плате за землю.

Отмечается, что плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Плательщики платы за землю имеют право в письменной или электронной форме средствами электронного общения обратиться в контролирующий орган по месту своей регистрации в контролирующих органах или по месту нахождения земельных участков, в том числе на которые физическое лицо имеет право как собственник земельной доли (пая), для проведения сверки данных по следующим вопросам:

размер площадей и количество земельных участков, земельных долей (паев), находящихся в собственности и/или пользовании плательщика налога;

право на пользование льготой по уплате налога с учетом положений пп. 281.4 и 281.5 НКУ;

размер ставки земельного налога;

сумма начисленной платы за землю.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или надлежащим образом заверенных копий таких документов, в том числе документов на право собственности, пользования льготой, а также в случае изменения размера ставки платы за землю, контролирующий орган, в который обратился плательщик платы за землю, в течение десяти рабочих дней проводит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом суммы налога.

Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным (отозванным).

Также, в случае если плательщик налога владеет несколькими земельными участками или имеет право на несколько земельных долей (паев), по которым необходимо провести сверку данных, для ее проведения такой плательщик имеет право обратиться в контролирующий орган по месту своей регистрации в контролирующих органах или по месту нахождения любого из таких земельных участков, в том числе на который физическое лицо имеет право как собственник земельной доли (пая).

Физические лица с использованием квалифицированной электронной подписи имеют возможность просматривать сформированные налоговые уведомления-решения о суммах начисленных им налоговых обязательств по плате за землю в меню «ЭК для граждан» в приватной части Электронного кабинета.

Таким образом, для сверки данных по плате за землю физические лица (граждане) обращаются с соответствующими документами письменно или в электронной форме (через меню «Переписка с ГНС» в приватной части Электронного кабинета) в главные управления ГНС в областях и г. Киеве по месту своей регистрации или по месту нахождения любого из земельных участков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.