Будут судить подростка за теракт возле вокзала в Ивано-Франковске – сам пострадал, а сообщник погиб

Несовершеннолетнего завербовали через Telegram.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении несовершеннолетнего, который вместе с товарищем в марте 2025 года организовал теракт возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске по указанию российских спецслужб.

По данным прокуратуры, подростка завербовал через Telegram неизвестный по имени «Сергей», который пообещал 1700 долларов США за изготовление и размещение взрывных устройств в людных местах города. Несовершеннолетний вместе с сообщником изготовили два самодельных взрывных устройства. 11 марта одно из них взорвалось возле жилого дома в районе вокзала во время транспортировки: сообщник погиб, сам подросток получил тяжелые травмы, пострадали еще два человека, а также было повреждено несколько автомобилей. Второе устройство взорвалось в арендованной квартире.

Обвинение предъявлено за пособничество в совершении террористического акта (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 УК Украины).

