Судитимуть підлітка за теракт біля вокзалу в Івано-Франківську – сам постраждав і спільник загинув

Неповнолітнього завербували через Telegram.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо неповнолітнього, який разом із товаришем у березні 2025 року організував теракт поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську за вказівкою російських спецслужб.

За даними прокуратури, підлітка завербував через Telegram невідомий на ім’я «Сергей», який пообіцяв 1700 доларів США за виготовлення та розміщення вибухових пристроїв у людних місцях міста. Неповнолітній разом зі спільником виготовили два саморобні вибухові пристрої. 11 березня один із них здетонував біля житлового будинку в районі вокзалу під час транспортування: спільник загинув, сам підліток отримав важкі травми, постраждали ще двоє людей, а також було пошкоджено кілька автомобілів. Другий пристрій вибухнув у орендованій квартирі.

Обвинувачення висунуто за пособництво у вчиненні терористичного акту (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.