Практика судів
  1. В Україні

Судитимуть підлітка за теракт біля вокзалу в Івано-Франківську – сам постраждав і спільник загинув

21:55, 19 вересня 2025
Неповнолітнього завербували через Telegram.
Судитимуть підлітка за теракт біля вокзалу в Івано-Франківську – сам постраждав і спільник загинув
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо неповнолітнього, який разом із товаришем у березні 2025 року організував теракт поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську за вказівкою російських спецслужб.

За даними прокуратури, підлітка завербував через Telegram невідомий на ім’я «Сергей», який пообіцяв 1700 доларів США за виготовлення та розміщення вибухових пристроїв у людних місцях міста. Неповнолітній разом зі спільником виготовили два саморобні вибухові пристрої. 11 березня один із них здетонував біля житлового будинку в районі вокзалу під час транспортування: спільник загинув, сам підліток отримав важкі травми, постраждали ще двоє людей, а також було пошкоджено кілька автомобілів. Другий пристрій вибухнув у орендованій квартирі.

Обвинувачення висунуто за пособництво у вчиненні терористичного акту (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура поліція теракт діти Івано-Франківськ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду