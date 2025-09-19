Практика судов
Имеет ли право ФЛП быть одновременно наемным работником — разъяснение ГНС

23:33, 19 сентября 2025
Трудовой договор заключается работодателем с физическим лицом, а не с физическим лицом – предпринимателем.
Налоговая объяснила, имеет ли право ФЛП быть одновременно наемным работником.

Указывается, что согласно статье 42 Конституции Украины каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещённую законом.

При этом статья 43 Конституции устанавливает, что каждый гражданин Украины имеет право на труд, а также на создание государством условий для полного осуществления этого права.

Самозанятое лицо — это плательщик налога, который является физическим лицом – предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в рамках этой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

В то же время работник — это физическое лицо, которое непосредственно своим трудом выполняет трудовую функцию согласно заключённому с работодателем трудовому договору (контракту) в соответствии с законом.

Следовательно, трудовой договор заключается работодателем с физическим лицом, а не с физическим лицом – предпринимателем.

Одновременно отмечается, что согласно абзацу шестому п. 1 Положения о Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, утверждённого постановлением КМУ от 21.07.2025 №903, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (далее – Минэкономики) является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики, в частности в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции, трудовых отношений, социального диалога.

Таким образом, по вопросам трудовых отношений плательщик налогов – физическое лицо – предприниматель может обратиться в Минэкономики.

