Чи має право ФОП бути одночасно найманим працівником — роз’яснення ДПС

23:33, 19 вересня 2025
Трудовий договір укладається роботодавцем з фізичною особою, а не з фізичною особою – підприємцем.
Податкова пояснила, чи має право ФОП бути одночасно найманим працівником.

Зазначається, що відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

При цьому ст. 43 Конституції визначено, що кожний громадянин України має право на працю, а також на створення державою умов для повного виконання цього права.

Самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Разом з тим працівник – це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.

Отже, трудовий договір укладається роботодавцем з фізичною особою, а не з фізичною особою – підприємцем.

Одночасно зауважуємо, що відповідно до абзацу шостого п. 1 Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, затвердженого постановою КМУ від 21.07.2025 №903, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу.

Таким чином, з питання трудових відносин платник податків – фізична особа – підприємець може звернутися до Мінекономіки.

