В Закарпатье раскрыли схему переправки мужчин в Румынию – задержан экс-пограничник

07:18, 20 сентября 2025
Организатор получил 6,5 тысяч евро за незаконный трансфер через границу.
Пограничники раскрыли преступную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу в Румынию, задержав главного организатора – бывшего пограничника.

По данным пограничников, экс-пограничник получил 6,5 тысяч евро за организацию незаконного пересечения границы для одного из «клиентов». Его задержали во время получения денег. Впоследствии на окраине одного из приграничных населенных пунктов пограничники остановили автомобиль, в котором местный житель перевозил «клиента» к определенной точке, откуда тот должен был продолжить путь через границу по указанному маршруту.

В ходе обысков у всех участников схемы изъяли два автомобиля, мотоцикл, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Главного организатора задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Всем фигурантам дела сообщено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу.

