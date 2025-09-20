Практика судів
На Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків до Румунії – затриманий екс-прикордонник

07:18, 20 вересня 2025
Організатор отримав 6,5 тисяч євро за незаконний трансфер через кордон.
На Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків до Румунії – затриманий екс-прикордонник
Прикордонники викрили злочинну схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії, затримавши головного організатора — колишнього прикордонника.

За даними прикордонників, екс-прикордонник отримав 6,5 тисяч євро за організацію незаконного перетину кордону для одного з «клієнтів». Його затримали під час отримання грошей. Згодом на околиці одного з прикордонних населених пунктів прикордонники зупинили автомобіль, у якому місцевий житель перевозив «клієнта» до визначеної точки, звідки той мав продовжити шлях через кордон за вказаним маршрутом.

У ході обшуків у всіх учасників схеми вилучили два автомобілі, мотоцикл, мобільні телефони та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Головного організатора затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім фігурантам справи повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

