Злоупотребления с убытками в 108 млн грн — бывший топ-чиновник ГФС Бамбизов получил новое подозрение

20:52, 19 сентября 2025
В настоящее время Евгений Бамбизов находится под стражей по делу об организации конвертационного центра.
Злоупотребления с убытками в 108 млн грн — бывший топ-чиновник ГФС Бамбизов получил новое подозрение
Фото: ukranews.com
В Киеве прокуроры сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему высокопоставленному чиновнику Государственной фискальной службы, в результате действий которого с государства было взыскано пеню в размере 108 млн гривен за несвоевременно возвращенный предприятию налог на добавленную стоимость. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре не называют имени должностного лица, но, по данным LB, речь идет об Евгении Бамбизове.

Правоохранители установили, что подозреваемый, занимая тогда руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС, дал указание подчиненным подготовить письмо в Главное управление Государственной казначейской службы в г. Киеве о оставлении без исполнения и возврате заключений о возмещении НДС одному из частных предприятий.

«Такие действия мотивировались необходимостью провести дополнительные проверки. При этом налоговик понимал, что предприятие имеет все законные основания для получения возмещения НДС», — заявили в прокуратуре.

Также там отметили, что после отзыва указанных заключений проверки, о которых шла речь в письме, Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины в отношении этого предприятия не проводил.

В результате таких действий должностного лица предприятию не было своевременно возмещено НДС по налоговым декларациям за февраль, март, апрель 2015 года. Впоследствии оно обратилось в суд и в судебном порядке взыскало пеню за период с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривен.

«Такими действиями подозреваемого государственному бюджету Украины причинены убытки на эту сумму», — подчеркнули в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины, а именно как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы.

Также в прокуратуре напомнили, что ранее прокурорами этому же экс-чиновнику ГФС было сообщено о подозрении в организации работы конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма проведенных операций за 2023–2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

6 сентября в отношении бывшего налоговика судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 119 млн гривен. В настоящее время он находится под стражей, залог не внесен.

 

