Практика судів
  1. В Україні

Зловживання зі збитками у 108 млн грн — колишній топпосадовець ДФС Бамбізов отримав нову підозру

20:52, 19 вересня 2025
Наразі Євген Бамбізов знаходиться під вартою по справі в організації конвертцентру.
Фото: ukranews.com
У Києві прокурори повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби, внаслідок дій якого з держави стягнуто пеню у розмірі 108 млн гривень за не вчасно повернутий підприємству податок на додану вартість. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У прокуратурі не називають ім’я посадовця, але, за даними LB, мова йде про Євгена Бамбізова.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний, на той час обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, дав вказівку підлеглим підготувати лист до Головного управління Державної казначейської служби у м. Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.

«Такі дії мотивувались необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ», - заявили у прокуратурі.

Також там зазначили, що після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС України щодо цього підприємства не проводив.

Внаслідок таких дій посадовця підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень, квітень 2015 року. Відтак воно звернулось до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період часу з травня 2015 по березень 2021 року на суму у майже 108 млн гривень.

«Такими діями підозрюваного державному бюджету України причинено збитки на цю суму», - підкреслили у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.

Ще у прокуратурі нагадали, раніше прокурорами цьому ж експосадовцю ДФС було повідомлено про підозру в організації роботи конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

6 вересня до експодатківця судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Наразі він під вартою, заставу не внесено.

ОГП прокуратура Київ ДФС

