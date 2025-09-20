В Николаевской области полицейского поймали на взятке $2000 за «освобождение» от мобилизации

Правоохранитель требовал деньги за влияние на решение о непризыве мужчины, но был задержан сотрудниками СБУ во время получения взятки.

В Николаевской области задержан сотрудник полиции, который требовал 2000 долларов за освобождение от мобилизации. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Так, сообщено о подозрении старшему лейтенанту полиции в Николаевской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов за влияние на принятие решения о непризыве на военную службу по мобилизации и освобождении лица, доставленного в РТЦК (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что правоохранитель, получив просьбу руководителя предприятия выяснить ситуацию с его работником, который якобы не подлежал мобилизации, однако был доставлен в РТЦК, сообщил, что решит вопрос его освобождения от мобилизации за 2000 долларов.

Впоследствии полицейский сообщил, что забрал мужчину из РТЦК и совместно с ним ожидает в одном из сел области. На это директор предприятия, действуя под контролем правоохранительных органов, прибыл в указанное село и передал неправомерное вознаграждение в ранее оговоренном размере.

Полицейский был немедленно задержан сотрудниками СБУ.

Ингульским районным судом города Николаева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 200 гривен.

