Практика судов
  1. В Украине

В Николаевской области полицейского поймали на взятке $2000 за «освобождение» от мобилизации

11:31, 20 сентября 2025
Правоохранитель требовал деньги за влияние на решение о непризыве мужчины, но был задержан сотрудниками СБУ во время получения взятки.
В Николаевской области полицейского поймали на взятке $2000 за «освобождение» от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области задержан сотрудник полиции, который требовал 2000 долларов за освобождение от мобилизации. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Так, сообщено о подозрении старшему лейтенанту полиции в Николаевской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 2000 долларов за влияние на принятие решения о непризыве на военную службу по мобилизации и освобождении лица, доставленного в РТЦК (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что правоохранитель, получив просьбу руководителя предприятия выяснить ситуацию с его работником, который якобы не подлежал мобилизации, однако был доставлен в РТЦК, сообщил, что решит вопрос его освобождения от мобилизации за 2000 долларов.

Впоследствии полицейский сообщил, что забрал мужчину из РТЦК и совместно с ним ожидает в одном из сел области. На это директор предприятия, действуя под контролем правоохранительных органов, прибыл в указанное село и передал неправомерное вознаграждение в ранее оговоренном размере.

Полицейский был немедленно задержан сотрудниками СБУ.

Ингульским районным судом города Николаева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 200 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Николаев мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Финансирование судебной власти в 2026 году увеличат на 100 млн по общему фонду и на 800 млн по спецфонду – хотя ВСП предлагал увеличить на 16,2 млрд грн

В то же время Кабмин учел в полном объеме потребность в капитальных расходах ВАКС и Высшего совета правосудия на проведение капитального ремонта здания и предусмотрел расходы для создания двух новых высших специализированных судов – СОАС и СААС.

В Украине насчитывается 768 тысяч неисполненных решений суда по соцвыплатам, на исполнение которых нужно выплатить 85,6 млрд грн

Также в правительстве назвали фискальным риском рост объема расходов на пенсионные выплаты за выслугу лет военнослужащим, что может быть обусловлено демобилизацией в случае окончания активных боевых действий и завершения военного положения.

«Укрпочта» объявила о закупках на 7 млн грн для размещения видео у TikTok-блогеров и на YouTube

«Укрпочта» ищет услуги TikTok-блогеров и продвижение на YouTube за счет бюджета — объявлены две закупки на сумму более 7 млн грн.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Мартьянова
    Світлана Мартьянова
    голова Франківського районного суду м. Львова
  • Іван Феєр
    Іван Феєр
    суддя Закарпатського апеляційного суду