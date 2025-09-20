На Миколаївщині поліцейського спіймали на хабарі $2000 за «звільнення» від мобілізації

Правоохоронець вимагав гроші за вплив на рішення щодо непризову чоловіка, але був затриманий співробітниками СБУ під час отримання хабаря.

На Миколаївщині затримано працівника поліції, який вимагав 2000 доларів за звільнення від мобілізації. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Так, повідомлено про підозру старшому лейтенанту поліції у Миколаївській області за вимагання та отримання неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів за вплив на прийняття рішення щодо не призову на військову службу за мобілізацією та звільнення особи, доставленої до РТЦК (ч.3 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що правоохоронець, отримавши прохання керівника підприємства з’ясувати ситуацію з його працівником, який нібито не підлягав мобілізації, проте був доправлений до РТЦК, повідомив, що вирішить питання його звільнення від мобілізації за 2000 доларів.

Згодом, поліцейський повідомив, що забрав чоловіка з РТЦК та спільно з ним очікує в одному із сіл області, на що директор підприємства, діючи під контролем правоохоронних органів, прибув до цього села та передав неправомірну вимогу у раніше оговореному розмірі.

Поліцейського було негайно затримано працівниками СБУ.

Інгульським районним судом міста Миколаєва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 454 200 гривень.

