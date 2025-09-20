Практика судов
Владимир Зеленский объяснил, почему мужчинам 18–22 лет разрешили выезд за границу

12:18, 20 сентября 2025
Решение направлено на то, чтобы молодежь завершала обучение в украинских школах и вузах и имела больше шансов вернуться домой после получения образования.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили пересекать границу.

По его словам, власти пошли на этот шаг, чтобы предотвратить массовый отток молодежи, которая могла бы закончить учебу за границей и уже не вернуться в Украину.

«Наша логика в том, что иначе мальчиков в наших школах просто не будет в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине. И не будут поступать здесь в университеты. Мы видим падение количества таких детей. Родители вывозили детей до 18 лет», — заявил президент во время общения с журналистами.

Он подчеркнул, что дети, которые заканчивают школу в Украине, имеют больше шансов вернуться домой после учебы. Если же молодежь получает еще и высшее образование в Украине — эти шансы возрастают еще больше. А вот выпускники иностранных школ и вузов реже возвращаются в Украину.

