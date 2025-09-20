Володимир Зеленський пояснив, чому чоловікам 18–22 років дозволили виїзд за кордон

Рішення спрямоване на те, щоб молодь завершувала навчання в українських школах і вишах та мала більше шансів повернутися додому після освіти.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили перетинати кордон.

За його словами, влада пішла на цей крок, аби запобігти масовому відтоку молоді, яка могла б завершити навчання за кордоном і вже не повернутися в Україну.

«Наша логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років», — заявив президент під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів повернутися додому після навчання. Якщо ж молодь здобуває ще й вищу освіту в Україні — ці шанси зростають ще більше. Натомість випускники іноземних шкіл і вишів рідше повертаються до України.

