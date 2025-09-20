Зеленский допустил, что финального документа об окончании войны не будет

По словам Зеленского, «никто не знает, что будет в конце концов», но он знает, какой первый шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает «корейскую», «финскую» или какую-либо иную модель завершения войны.

Однако может случиться так, что финального документа о прекращении войны не будет.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет иную историю, чем Южная и Северная Корея. По словам Президента, разговоры о том или ином сценарии — риторические.

«Вот что имели в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности — почему Украине нужны гарантии безопасности. Может так случиться, что не будет финального документа о завершении войны. Поэтому говорят — например, президент Франции Макрон, — что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И тут я с ним согласен, что, например, прекращения огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности», — отметил он.

Зеленский убеждён, что гарантии безопасности нужны раньше, чем будет возможный договор о завершении войны.

«Никто не рассматривает модель «корейскую», «финскую» или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в итоге будет. Но мы знаем, какой первый шаг. Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны. Какие гарантии безопасности не дадут возможности «руским» прийти с новой агрессией. Даже если дадут возможность прийти, — то они встретят сопротивление. Реальное сопротивление», — добавил Президент.

