Зеленський допустив, що фінального документа про закінчення війни не буде

12:59, 20 вересня 2025
За словами Зеленського, «ніхто не знає, що буде врешті-решт», але він знає, який перший крок.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає «корейську», «фінську» або будь-яку іншу модель завершення війни.

Однак може статися так, що фінального документа про закінчення війни не буде.

Глава держави наголосив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Кореї. За словами Президента, розмови про той чи інший сценарій - риторичні.

«Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки - чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть - наприклад, президент Франції Макрон, - що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки», - зазначив він.

Зеленський переконаний, що гарантії безпеки потрібні раніше, ніж буде ймовірний договір про закінчення війни.

«Ніхто не розглядає модель «корейську», «фінську» або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості «рускім» прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, - то вони зустрінуть опір. Реальний опір», - додав Президент.

війна Володимир Зеленський

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
