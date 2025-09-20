Контракт для рядовых, офицеров и мобилизованных – что нужно знать

Минобороны объяснило порядок заключения контрактов на военную службу, доступный для граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства в возрасте от 18 лет, а также для мобилизованных военнослужащих.
Во время военного положения контракт заключается до объявления демобилизации. Сроки службы по контракту варьируются в зависимости от категории:
Военнослужащие, у которых во время военного положения истек срок контракта, продолжают службу до объявления демобилизации по Указу Президента Украины. Контрактники имеют право самостоятельно выбирать воинское подразделение и должность в соответствии со своей военно-учетной специальностью, что позволяет служить в удобном или желаемом месте.
Контракт может быть расторгнут, а военнослужащий уволен по основаниям, определенным Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», или по определенным семейным обстоятельствам.
