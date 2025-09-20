Практика судов
Контракт для рядовых, офицеров и мобилизованных – что нужно знать

19:49, 20 сентября 2025
Граждане могут выбирать подразделение и должность, а служба длится до демобилизации.
Контракт для рядовых, офицеров и мобилизованных – что нужно знать
Минобороны объяснило порядок заключения контрактов на военную службу, доступный для граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства в возрасте от 18 лет, а также для мобилизованных военнослужащих.

Во время военного положения контракт заключается до объявления демобилизации. Сроки службы по контракту варьируются в зависимости от категории:

  • для рядового, сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;
  • для выпускников военных вузов – 5 лет, а для летных специальностей авиации – 10 лет;
  • для граждан, получивших первоначальное офицерское звание после подготовки офицеров запаса или аттестации — от 2 до 5 лет;
  • для других категорий (офицеров запаса, переаттестованных лиц, сержантов и старшин, назначенных на офицерские должности) — от 1 до 5 лет.

Военнослужащие, у которых во время военного положения истек срок контракта, продолжают службу до объявления демобилизации по Указу Президента Украины. Контрактники имеют право самостоятельно выбирать воинское подразделение и должность в соответствии со своей военно-учетной специальностью, что позволяет служить в удобном или желаемом месте.

Контракт может быть расторгнут, а военнослужащий уволен по основаниям, определенным Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», или по определенным семейным обстоятельствам.

