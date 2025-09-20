Контракт для рядових, офіцерів і мобілізованих – що потрібно знати

Міноборони пояснило порядок укладання контрактів на військову службу, доступний для громадян України, іноземців та осіб без громадянства віком від 18 років, а також для мобілізованих військовослужбовців.
Під час воєнного стану контракт укладається до оголошення демобілізації. Строки служби за контрактом варіюються залежно від категорії:
Військовослужбовці, у яких під час воєнного стану закінчився строк контракту, продовжують службу до оголошення демобілізації за Указом Президента України. Контрактники мають право самостійно обирати військовий підрозділ і посаду відповідно до своєї військово-облікової спеціальності, що дозволяє служити в зручному чи бажаному місці.
Контракт може бути розірваний, а військовослужбовець звільнений за підставами, визначеними Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», або через певні сімейні обставини.
