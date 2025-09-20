Практика судів
Контракт для рядових, офіцерів і мобілізованих – що потрібно знати

19:49, 20 вересня 2025
Громадяни можуть обирати підрозділ і посаду, а служба триває до демобілізації.
Міноборони пояснило порядок укладання контрактів на військову службу, доступний для громадян України, іноземців та осіб без громадянства віком від 18 років, а також для мобілізованих військовослужбовців.

Під час воєнного стану контракт укладається до оголошення демобілізації. Строки служби за контрактом варіюються залежно від категорії:

  • для рядового, сержантського та старшинського складу — від 3 до 5 років;
  • для випускників військових вишів — 5 років, а для льотних спеціальностей авіації — 10 років;
  • для громадян, які отримали первинне офіцерське звання після підготовки офіцерів запасу або атестування — від 2 до 5 років;
  • для інших категорій (офіцерів запасу, переатестованих осіб, сержантів і старшин, призначених на офіцерські посади) — від 1 до 5 років.

Військовослужбовці, у яких під час воєнного стану закінчився строк контракту, продовжують службу до оголошення демобілізації за Указом Президента України. Контрактники мають право самостійно обирати військовий підрозділ і посаду відповідно до своєї військово-облікової спеціальності, що дозволяє служити в зручному чи бажаному місці.

Контракт може бути розірваний, а військовослужбовець звільнений за підставами, визначеними Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», або через певні сімейні обставини.

