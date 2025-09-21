Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця возобновила движение ряда поездов в Кировоградской области после обстрела

08:40, 21 сентября 2025
Некоторые рейсы до сих пор недоступны из-за удара РФ.
Укрзализныця возобновила движение ряда поездов в Кировоградской области после обстрела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начиная с 21 сентября, в Кировоградской области возобновляется движение пригородных поездов. Пассажирское сообщение постепенно восстанавливается после обстрела, и жители области вновь получат доступ к части маршрутов. В то же время некоторые рейсы временно останутся приостановленными. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Среди восстановленных рейсов:

№6332 Колосовка — Знаменка

№6505, №6501, №6509 Знаменка — им. Т. Шевченко

№6643 им. Т. Шевченко — Мироновка

№6644 Мироновка — Квитковое

№6641 Квитковое — Мироновка

№6642 Мироновка — им. Т. Шевченко

№6506, №6508, №6502 им. Т. Шевченко — Знаменка

№6503 Знаменка — Мироновка

№6510 Мироновка — Черкассы

№6553/6554 Черкассы — Знаменка

№6331 Знаменка — Помичная

№6592 им. Т. Шевченко — Черкассы

№6591 Черкассы — им. Т. Шевченко

№6507 Знаменка — Квитковое

№6504 Квитковое — Черкассы

№6551/6552 Черкассы — Знаменка

№6333 Знаменка — Колосовка

№6035/6036 Помичная — Знаменка

№6043/6044 Знаменка — Помичная

Несмотря на возобновление большей части маршрутов, пассажирам следует учитывать, что следующие рейсы временно не будут курсировать:

№6002 Знаменка — Пятихатки

№6001 Пятихатки — Знаменка

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області