Укрзализныця возобновила движение ряда поездов в Кировоградской области после обстрела

Некоторые рейсы до сих пор недоступны из-за удара РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начиная с 21 сентября, в Кировоградской области возобновляется движение пригородных поездов. Пассажирское сообщение постепенно восстанавливается после обстрела, и жители области вновь получат доступ к части маршрутов. В то же время некоторые рейсы временно останутся приостановленными. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Среди восстановленных рейсов:

№6332 Колосовка — Знаменка

№6505, №6501, №6509 Знаменка — им. Т. Шевченко

№6643 им. Т. Шевченко — Мироновка

№6644 Мироновка — Квитковое

№6641 Квитковое — Мироновка

№6642 Мироновка — им. Т. Шевченко

№6506, №6508, №6502 им. Т. Шевченко — Знаменка

№6503 Знаменка — Мироновка

№6510 Мироновка — Черкассы

№6553/6554 Черкассы — Знаменка

№6331 Знаменка — Помичная

№6592 им. Т. Шевченко — Черкассы

№6591 Черкассы — им. Т. Шевченко

№6507 Знаменка — Квитковое

№6504 Квитковое — Черкассы

№6551/6552 Черкассы — Знаменка

№6333 Знаменка — Колосовка

№6035/6036 Помичная — Знаменка

№6043/6044 Знаменка — Помичная

Несмотря на возобновление большей части маршрутов, пассажирам следует учитывать, что следующие рейсы временно не будут курсировать:

№6002 Знаменка — Пятихатки

№6001 Пятихатки — Знаменка

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.