Укрзализныця возобновила движение ряда поездов в Кировоградской области после обстрела

Начиная с 21 сентября, в Кировоградской области возобновляется движение пригородных поездов. Пассажирское сообщение постепенно восстанавливается после обстрела, и жители области вновь получат доступ к части маршрутов. В то же время некоторые рейсы временно останутся приостановленными. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Среди восстановленных рейсов:
№6332 Колосовка — Знаменка
№6505, №6501, №6509 Знаменка — им. Т. Шевченко
№6643 им. Т. Шевченко — Мироновка
№6644 Мироновка — Квитковое
№6641 Квитковое — Мироновка
№6642 Мироновка — им. Т. Шевченко
№6506, №6508, №6502 им. Т. Шевченко — Знаменка
№6503 Знаменка — Мироновка
№6510 Мироновка — Черкассы
№6553/6554 Черкассы — Знаменка
№6331 Знаменка — Помичная
№6592 им. Т. Шевченко — Черкассы
№6591 Черкассы — им. Т. Шевченко
№6507 Знаменка — Квитковое
№6504 Квитковое — Черкассы
№6551/6552 Черкассы — Знаменка
№6333 Знаменка — Колосовка
№6035/6036 Помичная — Знаменка
№6043/6044 Знаменка — Помичная
Несмотря на возобновление большей части маршрутов, пассажирам следует учитывать, что следующие рейсы временно не будут курсировать:
№6002 Знаменка — Пятихатки
№6001 Пятихатки — Знаменка
