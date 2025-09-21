Укрзалізниця відновила рух низки поїздів на Кіровоградщині після обстрілу

Починаючи з 21 вересня, на Кіровоградщині поновлюється курсування приміських поїздів. Пасажирське сполучення поступово відновлюється після обстрілу, і жителі області знову матимуть доступ до частини маршрутів. Водночас деякі рейси залишатимуться тимчасово зупиненими. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Серед відновлюваних рейсів:
№6332 Колосівка - Знам'янка
№6505, №6501, №6509 Знам'янка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка
№6643 ім. Т. Шевченка - Миронівка
№6644 Миронівка - Квіткове
№6641 Квіткове - Миронівка
№6642 Миронівка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка
№6506, №6508, №6502 ім. Т. Шевченка - Знам'янка
№6503 Знам'янка - Миронівка
№6510 Миронівка - Черкаси
№6553/6554 Черкаси - Знам'янка
№6331 Знам'янка - Помічна
№6592 ім. Т. Шевченка - Черкаси
№6591 Черкаси - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка
№6507 Знам'янка - Квіткове
№6504 Квіткове - Черкаси
№6551/6552 Черкаси - Знам'янка
№6333 Знам'янка - Колосівка
№6035/6036 Помічна - Знам'янка
№6043/6044 Знам'янка - Помічна
Попри відновлення більшої частини маршрутів, пасажирам слід враховувати, що такі рейси тимчасово не курсуватимуть:
№6002 Знам'янка - П'ятихатки
№6001 П'ятихатки - Знам'янка
