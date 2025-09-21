Практика судів
Укрзалізниця відновила рух низки поїздів на Кіровоградщині після обстрілу

08:40, 21 вересня 2025
Деякі рейси досі недоступні через удар РФ.
Укрзалізниця відновила рух низки поїздів на Кіровоградщині після обстрілу
Починаючи з 21 вересня, на Кіровоградщині поновлюється курсування приміських поїздів. Пасажирське сполучення поступово відновлюється після обстрілу, і жителі області знову матимуть доступ до частини маршрутів. Водночас деякі рейси залишатимуться тимчасово зупиненими. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Серед відновлюваних рейсів:

№6332 Колосівка - Знам'янка

№6505, №6501, №6509 Знам'янка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

№6643 ім. Т. Шевченка - Миронівка

№6644 Миронівка - Квіткове

№6641 Квіткове - Миронівка

№6642 Миронівка - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

№6506, №6508, №6502 ім. Т. Шевченка - Знам'янка

№6503 Знам'янка - Миронівка

№6510 Миронівка - Черкаси

№6553/6554 Черкаси - Знам'янка

№6331 Знам'янка - Помічна

№6592 ім. Т. Шевченка - Черкаси

№6591 Черкаси - ім. Т. Шевченка. Т. Шевченка

№6507 Знам'янка - Квіткове

№6504 Квіткове - Черкаси

№6551/6552 Черкаси - Знам'янка

№6333 Знам'янка - Колосівка

№6035/6036 Помічна - Знам'янка

№6043/6044 Знам'янка - Помічна

Попри відновлення більшої частини маршрутів, пасажирам слід враховувати, що такі рейси тимчасово не курсуватимуть:

№6002 Знам'янка - П'ятихатки

№6001 П'ятихатки - Знам'янка

Укрзалізниця

