В Кировоградской области задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским

Нападавший ранил двух правоохранителей во время проверки документов — один из полицейских сейчас в тяжелом состоянии.

В Кировоградской области задержали мужчину, который во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям и ранил двоих из них. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Так, житель Новоукраинского района во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям. Двое правоохранителей получили ранения.

Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

После инцидента в области ввели спецоперацию. К поискам нападавшего привлекли оперативников, следователей, кинологов, патрульных и сотрудников криминального анализа.

В итоге мужчину 1979 года рождения удалось задержать.

У него изъяли переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства.

«Благодарю врачей, которые борются за жизнь нашего коллеги. Горжусь мужеством полицейских, которые ежедневно выходят на службу, осознавая риск для собственной жизни», — отметил Выговский.

