В Кировоградской области задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским

19:39, 21 сентября 2025
Нападавший ранил двух правоохранителей во время проверки документов — один из полицейских сейчас в тяжелом состоянии.
В Кировоградской области задержали мужчину, который во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям и ранил двоих из них. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Так, житель Новоукраинского района во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям. Двое правоохранителей получили ранения.

Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

После инцидента в области ввели спецоперацию. К поискам нападавшего привлекли оперативников, следователей, кинологов, патрульных и сотрудников криминального анализа.

В итоге мужчину 1979 года рождения удалось задержать.

У него изъяли переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства.

«Благодарю врачей, которые борются за жизнь нашего коллеги. Горжусь мужеством полицейских, которые ежедневно выходят на службу, осознавая риск для собственной жизни», — отметил Выговский.

Глав местных госадминистраций предлагают сделать госслужащими и отбирать по конкурсу

Народные депутаты, предлагают установить, что главы и заместители местных государственных администраций должны быть государственными служащими, а отбирать их – по конкурсу.

Осужденным разрешат кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний – Рада рассмотрит законопроект

Верховная Рада планирует урегулировать порядок выезда осужденных за пределы исправительных и воспитательных колоний на выполнение решения КСУ.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, внесенный Андреем Мотовиловцем, который является аналогичным ранее внесенному правительством.

