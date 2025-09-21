Практика судів
На Кіровоградщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських

19:39, 21 вересня 2025
Нападник поранив двох правоохоронців під час перевірки документів — один із поліцейських зараз у тяжкому стані.
У Кіровоградській області затримали чоловіка, який під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив двох із них. Про це повідомив керівник Національної поліції Іван Вигівський.

Так, житель Новоукраїнського району під час перевірки документів відкрив вогонь по правоохоронцях. Двоє правоохоронців отримали поранення.

Один із них зараз у тяжкому стані. Іншому, з пораненням руки, надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Після інциденту в області ввели спецоперацію. До пошуків нападника залучили оперативників, слідчих, кінологів, патрульних та співробітників кримінального аналізу.

Зрештою чоловіка 1979 року народження вдалося затримати.

У нього вилучено перероблений кустарним способом револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.

«Дякую лікарям, які борються за життя нашого колеги. Пишаюся мужністю поліцейських, які щодня виходять на службу, усвідомлюючи ризик для власного життя», — зазначив Вигівський.

Національна поліція поліція

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
