Шмыгаль объявил о запуске цифровой системы учета военных «Импульс» в Силах обороны

Это первая массовая информационно-коммуникационная система тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части.

В Силах обороны разворачивают цифровую систему учета военнослужащих «Импульс». Об этом сообщил глава Минобороны Денис Шмыгаль.

По его словам, «Импульс» позволяет получать актуальные данные о каждом военном, отслеживать историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов без бумажной волокиты — быстро и прозрачно.

Что изменится с появлением «Импульса»:

воинские части получат оперативный доступ к актуальной информации и возможность быстро генерировать приказы и другие документы;

• командование сможет принимать управленческие решения на основе точных и прозрачных данных.

Первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшее время «Импульс» заработает в Сухопутных войсках и новосозданных корпусах.

В перспективе ее интегрируют с другими цифровыми решениями для армии: приложением «Армия+», Медицинской информационной системой и др. Это позволит создать единое электронное пространство управления личным составом, указал Шмыгаль.

