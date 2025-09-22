Шмигаль оголосив про запуск цифрової системи обліку військових «Імпульс» у Силах оборони

Це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військовослужбовців «Імпульс». Про це повідомив очільник Міноборони Денис Шмигаль.

За його словами, «Імпульс» дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військового, відстежувати історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів без паперової тяганини — швидко й прозоро.

Що зміниться з появою «Імпульсу»:

військові частини отримають оперативний доступ до актуальної інформації та можливість швидко генерувати накази й документи;

командування зможе ухвалювати управлінські рішення на основі точних і прозорих даних.

Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчим часом «Імпульс» запрацює у Сухопутних військах та новостворених корпусах.

У перспективі її інтегрують з іншими цифровими рішеннями для армії: застосунком «Армія+», Медичною інформаційною системою тощо. Це дозволить створити єдиний електронний простір управління особовим складом, вказує Шмигаль.

