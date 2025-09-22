В Киевской области задержали лиц, которые передавали для беспилотников РФ SIM-карты украинских операторов

Враг использовал эти SIM-карты во время атак на территорию Украины с применением ударных БПЛА, а также в разведывательных операциях.

Фото: ОГП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении двум жителям региона, которые переправляли в РФ SIM-карты украинских мобильных операторов, использовавшиеся как составляющие для вражеских дронов.

Установлено, что мужчины, один из которых — бывший правоохранитель, выполняя задание представителей силовых структур РФ, покупали SIM-карты одного из мобильных операторов Украины, активировали их и через страны Европейского Союза отправляли в страну-агрессора.

В дальнейшем враг использовал эти SIM-карты во время атак на территорию Украины с применением ударных БПЛА, а также в разведывательных операциях.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы как государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы или пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.