На Київщині затримали осіб, які передавали для безпілотників РФ SIM-карти українських операторів

Ворог використовував ці SIM-картки під час атак території України з використанням ударних БПЛА, а також у розвідувальних операціях.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям області, які переправляли до РФ SIM-карти українських мобільних операторів, що використовувались як складові для ворожих дронів.

Встановлено, що чоловіки, один з яких – колишній правоохоронець, на виконання завдання представників силових структур РФ купували SIM -картки одного з мобільних операторів України, активували їх та через країни Європейського Союзу надсилали до країни-агресорки.

Надалі ворог використовував ці SIM-картки під час атак території України з використанням ударних БПЛА, а також у розвідувальних операціях.

Дії обох підозрюваних кваліфіковано як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Наразі обидва підозрювані під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.