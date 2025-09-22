Практика судів
На Київщині затримали осіб, які передавали для безпілотників РФ SIM-карти українських операторів

10:47, 22 вересня 2025
Ворог використовував ці SIM-картки під час атак території України з використанням ударних БПЛА, а також у розвідувальних операціях.
На Київщині затримали осіб, які передавали для безпілотників РФ SIM-карти українських операторів
Фото: ОГП
На Київщині правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям області, які переправляли до РФ SIM-карти українських мобільних операторів, що використовувались як складові для ворожих дронів.

Встановлено, що чоловіки, один з яких – колишній правоохоронець, на виконання завдання представників силових структур РФ купували SIM -картки одного з мобільних операторів України, активували їх та через країни Європейського Союзу надсилали до країни-агресорки.

Надалі ворог використовував ці SIM-картки під час атак території України з використанням ударних БПЛА, а також у розвідувальних операціях.

Дії обох підозрюваних кваліфіковано як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб. Наразі обидва підозрювані під вартою.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічного ув’язнення, з конфіскацією майна.

