В Дии заработало оформление базовой соцпомощи

Министерство социальной политики объявило о запуске нового сервиса в приложении «Дия», который позволяет онлайн оформить базовую социальную помощь.
Этот вид поддержки объединяет несколько выплат в одну. Сервис доступен для семей, которые получают:
Процесс оформления простой:
достаточно обновить «Дию», подать заявление в разделе «Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь» и подписать его вместе со совершеннолетними членами семьи через Дия.Подпись. После одобрения заявители получат уведомление о назначении выплаты.
Пилотный проект рассчитан на два года. В то же время Минсоцполитики уже готовит законодательные изменения, чтобы внедрить базовую социальную помощь на постоянной основе.
Что известно
Базовая социальная помощь — это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Он трансформирует 5 видов государственной помощи в одну.
Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн. Размер помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.
Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или же оставить те «классические» виды, которые получает сейчас.
Проект стартовал в июле 2025-го как пилотный. Позже было проведено бета-тестирование оформления помощи в «Дии», к которому присоединилось более тысячи участников.
