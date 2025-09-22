Практика судов
В Дии заработало оформление базовой соцпомощи

13:52, 22 сентября 2025
Это новый вид социальной поддержки, объединяющий 5 выплат в одну.
Министерство социальной политики объявило о запуске нового сервиса в приложении «Дия», который позволяет онлайн оформить базовую социальную помощь.

Этот вид поддержки объединяет несколько выплат в одну. Сервис доступен для семей, которые получают:

  • помощь малообеспеченным семьям;
  • выплату на детей одиноким матерям;
  • временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Процесс оформления простой:

достаточно обновить «Дию», подать заявление в разделе «Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь» и подписать его вместе со совершеннолетними членами семьи через Дия.Подпись. После одобрения заявители получат уведомление о назначении выплаты.

Пилотный проект рассчитан на два года. В то же время Минсоцполитики уже готовит законодательные изменения, чтобы внедрить базовую социальную помощь на постоянной основе.

Что известно

Базовая социальная помощь — это новый подход к поддержке семей в сложных жизненных обстоятельствах. Он трансформирует 5 видов государственной помощи в одну.

Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн. Размер помощи рассчитывается индивидуально и равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

Семья, имеющая право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или же оставить те «классические» виды, которые получает сейчас.

Проект стартовал в июле 2025-го как пилотный. Позже было проведено бета-тестирование оформления помощи в «Дии», к которому присоединилось более тысячи участников.

