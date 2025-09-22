У Дії запрацювало оформлення базової соцдопомоги

Це новий вид соціальної підтримки, що об'єднує 5 виплат в одну.

Міністерство соціальної політики оголосило про запуск нового сервісу в застосунку «Дія», який дозволяє онлайн оформити базову соціальну допомогу.

Цей вид підтримки об’єднує кілька виплат в одну. Сервіс доступний для родин, які отримують:

допомогу малозабезпеченим сім'ям;

виплату на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

Процес оформлення простий:

достатньо оновити «Дію», подати заяву в розділі «Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога» та підписати її разом із повнолітніми членами родини через Дія.Підпис. Після схвалення заявники отримають сповіщення про призначення виплати.

Пілотний проєкт розрахований на два роки. Водночас Мінсоцполітики вже готує законодавчі зміни, щоб запровадити базову соціальну допомогу на постійній основі.

Що відомо

Базова соціальна допомога — це новий підхід до підтримки родин у складних життєвих обставинах. Він трансформує 5 видів державної допомоги в одну.

Розмір допомоги прив'язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн. Розмір допомоги розраховується індивідуально та дорівнює різниці між загальною сумою базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті «класичні» види, які має зараз.

Проєкт стартував у липні 2025-го як пілотний. Ще пізніше провели бета-тестування оформлення допомоги в Дії, до якого долучилася понад тисяча учасників.

