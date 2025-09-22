Во Львове преподаватель помог 40 мужчинам избежать мобилизации через поступление в колледж

Преподаватель организовал схему уклонения от мобилизации.

Во Львове преподаватель профессионального колледжа одного из университетов реализовал схему получения неправомерной выгоды от абитуриентов призывного возраста. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Отмечается, что за денежное вознаграждение он обещал повлиять на должностных лиц вуза для зачисления конкретного абитуриента в учебное заведение на дневную форму обучения.

Его «клиенты», мужчины в возрасте от 25 лет, таким образом получали возможность получить отсрочку от мобилизации.

«Свою «помощь» с поступлением преподаватель оценил в 12 000 грн за одного абитуриента. По предварительной информации, при его содействии в учебное заведение было принято около 40 мужчин призывного возраста», — заявили в прокуратуре.

Кроме того, в услуги подозреваемого входил «сопровождение» таких студентов: за денежное вознаграждение они без посещения учебного заведения успешно сдавали зачеты и экзамены. Таким образом «клиенты» избегали отчисления и могли рассчитывать на отсрочку на длительный период.

Мужчину задержали во время получения всей оговоренной суммы за поступление, а также сообщили о подозрении.

На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Правоохранители устанавливают всех причастных лиц.

