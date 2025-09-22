Практика судів
У Львові викладач допоміг 40 чоловікам уникнути мобілізації через вступ до коледжу

14:23, 22 вересня 2025
Викладач організував схему ухилення від мобілізації.
У Львові викладач допоміг 40 чоловікам уникнути мобілізації через вступ до коледжу
У Львові викладач фахового коледжу одного з університетів реалізував схему отримання неправомірної вигоди від абітурієнтів мобілізаційного віку. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Зазначається, що за грошову винагороду він обіцяв вплинути на посадовців вишу для зарахування конкретного вступника у цей навчальний заклад на денну форму навчання.

 Його «клієнти», чоловіки віком від 25 років, таким чином мали можливість отримати відстрочку від мобілізації.

«Свою «допомогу» зі вступом викладач оцінив у 12 000 грн за одного абітурієнта.

 За попередньою інформацією, за його сприяння до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призовного віку», - заявили у прокуратурі.

Окрім цього до послуг підозрюваного входив «супровід» таких студентів: за грошову винагороду вони без відвідування навчального закладу успішно здавали залікові та екзаменаційні роботи. Таким чином «клієнти» уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий період часу.

Чоловіка затримали під час одержання всієї обумовленої суми за вступ, а також повідомили про підозру.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб.

