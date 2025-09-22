Кабмин выделил 840 миллионов гривен на защиту энергообъектов Харьковщины

Средства пойдут на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго».

Фото: zn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин выделил на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Харьковской областной государственной администрации (для Харьковской областной военной администрации) 840 млн гривен на осуществление мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, для строительства защитных сооружений трансформаторов акционерного общества «Харьковоблэнерго» в г. Харькове и Харьковской области.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, эти средства пойдут на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго».

«Таким образом мы сможем обезопасить трансформаторы от вражеских атак», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.