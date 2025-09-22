Практика судов
Кабмин выделил 840 миллионов гривен на защиту энергообъектов Харьковщины

15:58, 22 сентября 2025
Средства пойдут на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго».
Фото: zn.ua
Кабмин выделил на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета Харьковской областной государственной администрации (для Харьковской областной военной администрации) 840 млн гривен на осуществление мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, для строительства защитных сооружений трансформаторов акционерного общества «Харьковоблэнерго» в г. Харькове и Харьковской области.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, эти средства пойдут на строительство защитных сооружений на подстанциях АО «Харьковоблэнерго».

«Таким образом мы сможем обезопасить трансформаторы от вражеских атак», — заявил он.

