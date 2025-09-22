Кабмін виділив 840 мільйонів гривень на захист енергооб’єктів Харківщини

Кошти підуть на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго».

Кабмін виділив на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Харківській обласній державній адміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) 840 млн. гривень на здійснення заходів, повʼязаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру, для будівництва захисних споруд трансформаторів акціонерного товариства «Харківобленерго» у м. Харкові та Харківській області.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, ці кошти підуть на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ «Харківобленерго».

«Таким чином зможемо убезпечити трансформатори від ворожих атак», - заявив він.

