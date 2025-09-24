Практика судов
В Винницкой области учитель физкультуры палкой избил ученика, видео

12:54, 24 сентября 2025
25-летний учитель ударил ученика в Могилев-Подольском районе.
В Винницкой области учитель физкультуры палкой избил ученика, видео
В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении учителю физкультуры одного из лицеев Могилев-Подольского района за избиение ученика.

Как сообщила Винницкая областная прокуратура, действия 25-летнего учителя квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК Украины (умышленное нанесение ударов, причинивших физическую боль).

«Следствием установлено, что 19 сентября на уроке физкультуры педагог ударил ученика. Этим он причинил ребенку физическую боль», – заявили в прокуратуре.

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

