В Винницкой области учитель физкультуры палкой избил ученика, видео

25-летний учитель ударил ученика в Могилев-Подольском районе.

В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении учителю физкультуры одного из лицеев Могилев-Подольского района за избиение ученика.

Как сообщила Винницкая областная прокуратура, действия 25-летнего учителя квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК Украины (умышленное нанесение ударов, причинивших физическую боль).

«Следствием установлено, что 19 сентября на уроке физкультуры педагог ударил ученика. Этим он причинил ребенку физическую боль», – заявили в прокуратуре.

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

