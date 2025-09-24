В Одессе военнослужащий отказался проходить ВВК из-за «больших очередей» – что решил суд

В Николаеве военнослужащего приговорили к 5 годам лишения свободы за самовольное оставление части, он также отказался проходить военно-врачебную комиссию в Одессе, объяснив это «большими очередями».

В Центральном районном суде Николаева огласили приговор 43-летнему жителю Херсонской области, которого обвиняли в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Как сообщили в Центральном районном суде Николаева, по данным суда, мужчину мобилизовали в декабре 2023 года. Однако уже через несколько месяцев службы он самовольно покинул место дислокации. Позднее добровольно прибыл в резервный батальон другой воинской части, где признался в уклонении от службы и выразил желание вернуться. Его зачислили в списки личного состава.

Позже военнослужащий получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии в Одессе, однако отказался проходить ВВК и снова не вернулся в часть.

Как пояснил во время судебного заседания, он покинул часть, куда был призван по мобилизации, из-за того, что ему не понравилось отношение командования. Поэтому он поехал домой, где пробыл около двух месяцев, после чего явился в резервный батальон соответствующей части и продолжил службу.А спустя примерно месяц ему выдали направление для прохождения военно-врачебной комиссии в Одессе. Однако там были «большие очереди», и он вернулся домой, где и находился до момента задержания.

Обвиняемый раскаялся и просил суд не наказывать строго. Вместе с тем суд, учитывая обстоятельства дела, признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

