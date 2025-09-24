В Одесі військовослужбовець відмовився проходити ВЛК через «великі черги» – що вирішив суд

У Миколаєві військовослужбовця засудили до 5 років позбавлення волі за самовільне залишення частини, він також відмовився проходити військово-лікарську комісію в Одесі, пояснивши це «великими чергами».

У Центральному районному суді Миколаєва оголосили вирок 43-річному мешканцю Херсонської області, якого обвинувачували у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Як повідомили у Центральному районному суді Миколаєва, за даними суду, чоловіка мобілізували у грудні 2023 року. Проте вже за кілька місяців служби він самовільно залишив місце дислокації. Згодом добровільно прибув до резервного батальйону іншої військової частини, де зізнався в ухиленні від служби та виявив бажання повернутися. Його зарахували до списків особового складу.

Пізніше військовослужбовець отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії в Одесі, однак відмовився проходити ВЛК та знову не повернувся до частини.

Як пояснив під час судового засідання, він залишив частину, до якої його було призвано за мобілізацією через те, що йому не сподобалось ставлення командування. Тому, він поїхав додому, де пробув близько двох місяців, після чого з'явився до резервного батальйону відповідної частини та продовжив службу. А згодом приблизно за місяць йому видали направлення для проходження військово-лікарської комісії в Одесі. Проте, там були «великі черги» і він повернувся додому, де і перебував до моменту затримання.

Обвинувачений розкаявся та просив суд не карати суворо. Водночас суд, врахувавши обставини справи, визнав його винним та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

