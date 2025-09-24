В сервисных центрах МВД появились защитные панели во время сдачи теоретических экзаменов на права водителя

Специальные экраны в сервисных центрах делают невозможным использование посторонних устройств во время сдачи теоретических экзаменов.

Фото: Главный сервисный центр МВД

В сервисных центрах МВД установили защитные панели для компьютеров, которые используются во время теоретических экзаменов на права водителя. Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, эти панели предотвращают использование посторонних устройств для съемки или передачи изображения, обеспечивая честность процесса.

Нововведение не только блокирует попытки мошенничества, но и помогает камерам наблюдения четче фиксировать лица кандидатов. В то же время панели не мешают просмотру экрана монитора.

Один из посетителей отметил: «Я был немного удивлен, думал, что они будут мешать видеть экран во время экзамена. Но когда сел за компьютер, то понял – они не влияют на процесс экзамена никоим образом. Панели не мешают смотреть на монитор и помогают создать условия для честной сдачи экзамена».

