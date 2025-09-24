Практика судів
  1. В Україні

У сервісних центрах МВС з’явилися захисні панелі під час складання теоретичних іспитів на права водія

13:51, 24 вересня 2025
Спеціальні екрани в сервісних центрах унеможливлюють використання сторонніх пристроїв під час складання теоретичних іспитів.
Фото: Головний сервісний центр МВС
У сервісних центрах МВС встановили захисні панелі для комп’ютерів, які використовуються під час теоретичних іспитів на права водія. Як повідомили в Головному сервісному центрі МВС, ці панелі запобігають використанню сторонніх пристроїв для зйомки чи передачі зображення, забезпечуючи чесність процесу.

Нововведення не лише блокує спроби шахрайства, але й допомагає камерам спостереження чіткіше фіксувати обличчя кандидатів. Водночас панелі не заважають перегляду екрана монітора.

Один із відвідувачів зазначив: «Я був трохи здивований, думав що вони будуть заважати бачити екран під час іспиту. Але коли сів за комп'ютер, то зрозумів – вони не впливають на процес іспиту жодним чином. Панелі не заважають дивитись на монітор і допомагають створити умови для чесного складання іспиту».

МВС сервісний центр МВС

