У сервісних центрах МВС з’явилися захисні панелі під час складання теоретичних іспитів на права водія

У сервісних центрах МВС встановили захисні панелі для комп’ютерів, які використовуються під час теоретичних іспитів на права водія. Як повідомили в Головному сервісному центрі МВС, ці панелі запобігають використанню сторонніх пристроїв для зйомки чи передачі зображення, забезпечуючи чесність процесу.
Нововведення не лише блокує спроби шахрайства, але й допомагає камерам спостереження чіткіше фіксувати обличчя кандидатів. Водночас панелі не заважають перегляду екрана монітора.
Один із відвідувачів зазначив: «Я був трохи здивований, думав що вони будуть заважати бачити екран під час іспиту. Але коли сів за комп'ютер, то зрозумів – вони не впливають на процес іспиту жодним чином. Панелі не заважають дивитись на монітор і допомагають створити умови для чесного складання іспиту».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.