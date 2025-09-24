Практика судов
Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

08:30, 24 сентября 2025
«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.
Фото: komnbor.rada.gov.ua
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять в целом как закон законопроект 13037 о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы ВСУ относительно усовершенствования механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам.

Инициаторами выступили народные депутаты Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, депутат Ярослав Юрчишин и другие.

Как отметили в комитете, после принятия закона:

  • в уставах появилась норма о равных правах и возможностях женщин и мужчин, культуре гендерного равенства и нетерпимости к дискриминации
  • военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку
  • при фактах сексуальных домогательств командир обязан назначать служебное расследование
  • пострадавших можно временно перевести в другое подразделение для безопасности
  • тот, кто сообщил о дискриминации или домогательствах, не может быть наказан
  • каждый военнослужащий должен информировать об известных случаях дискриминации или насилия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в принятой в первом чтении редакции, предлагается внести в Дисциплинарный устав ВСУ следующие изменения:

  • Изменение понятия воинской дисциплины, включая требование соблюдения каждым военнослужащим законодательства в области обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации.
  • Закрепление обязанности каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с дискриминацией по признаку пола, религиозных или иных убеждений, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности.
  • Обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, командир обязан принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения либо непосредственно после его совершения.
  • Введение новой причины для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей – в случае, если невыполнение (ненадлежащее выполнение) служебных обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.
  • Изменения в механизм назначения командиром служебного расследования по случаям дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств, насилия по признаку пола, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.
  • Служебное расследование может назначаться командиром самостоятельно или по представлению представителя уполномоченного подразделения либо должностного лица по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации, насилию по признаку пола и сексуальным домогательствам.
  • Изменения в состав комиссии, проводящей служебное расследование по случаям дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств, насилия по признаку пола, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности. В комиссию, помимо психолога органа военного управления, обязательно включается представитель уполномоченного подразделения или должностное лицо по вопросам обеспечения гендерного равенства.
  • Введение дополнительных гарантий для военнослужащих, сообщивших о возможных фактах дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств, насилия по признаку пола, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности. Такие военнослужащие не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, подвергнуты негативному влиянию, угрозам или принудительному увольнению.
  • Возможность военнослужащего подавать заявления или жалобы, а также обращаться лично к должностным лицам, органам военного управления, органам правопорядка, следственным органам и другим государственным органам в случае выявления нарушений законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения дискриминации по признаку пола, религиозных и иных убеждений, а также сексуальных домогательств.

Законопроект также предусматривает внесение изменений в Закон «Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины», а именно:

  • Закрепление обязанности военнослужащего, которому стало известно о фактах дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательствах, насилии по признаку пола, правонарушениях против половой свободы и половой неприкосновенности, сообщать об этом представителю уполномоченного подразделения или должностному лицу, ответственному за вопросы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Автор: Наталя Мамченко

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
