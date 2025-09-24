Практика судів
Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо протидії дискримінації

08:30, 24 вересня 2025
«Військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою» – комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект.
Фото: komnbor.rada.gov.ua
Фото: komnbor.rada.gov.ua
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 13037 про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.

Ініціаторами виступили народні депутатки Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, депутат Ярослав Юрчишин та інші.

Як зауважили у комітеті після прийняття закону:

  • у статутах з’явилася норма про рівні права та можливості жінок і чоловіків, культуру ґендерної рівності та нетерпимість до дискримінації
  • військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою
  • при фактах сексуальних домагань командир зобов’язаний призначати службове розслідування
  • потерпілих можна тимчасово перевести в інший підрозділ для безпеки
  • той, хто повідомив про дискримінацію чи домагання, не може бути покараний
  • кожен військовослужбовець має інформувати про відомі випадки дискримінації чи насильства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у прийнятій в першому читанні редакції пропонується внести до Дисциплінарного статуту ЗСУ, зміни, а саме:

  • зміни до поняття військової дисципліни, зазначаючи, що її забезпечення включає дотримання кожним військовослужбовцем законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про запобігання та протидії дискримінації;
  • закріплює обовʼязок кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), повʼязаних із дискримінацією за ознакою  статі,  релігійних  або  інших  переконань,  сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • закріплює обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої статевої свободи та статевої недоторканості. Зокрема, зобовʼязує командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • запроваджує нову підставу для усунення військовослужбовця від виконання службових обовʼязків – якщо невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем службових обов'язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • впроваджує зміни до механізму призначення командиром службового розслідування у випадку, повʼязаному з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.
  • Службове розслідування з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню згаданих правопорушень може призначатися командиром самостійно або командиром за поданням представника уповноваженого підрозділу або посадової особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.
  • впроваджує зміни до складу комісії, яка проводить службове розслідування щодо випадків, повʼязаних з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості. До складу такої комісії крім психолога органу військового управління обовʼязково призначається також представник уповноваженого підрозділу або посадова особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • запроваджує додаткові гарантії для військовослужбовців, які повідомили про можливі факти, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушеннями проти статевої свободи та статевої недоторканості. Військовослужбовець, який повідомив про подібні правопорушення, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у звʼязку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу, а також не може бути звільнений чи змушений до звільнення зі служби;
  • передбачає можливість військовослужбовця надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі виявлення фактів порушення вимог законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації за ознакою статті, релігійних та інших переконань та сексуальним домаганням.

Також законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», а саме:

  • закріплює обовʼязок військовослужбовця, якому стало відомо про факти, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості, повідомляти про такі обставини представника уповноваженого підрозділу або посадовій особі з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Автор: Наталя Мамченко

Верховна Рада України ЗСУ

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Верховний Суд: те, що закон про порядок виїзду з України громадян не містить обмежень права вільно залишати Україну в умовах воєнного стану, не означає, що такі обмеження не можуть застосовуватися на підставі спеціальних законів

Верховний Суд вказав, що на підставі спеціальних законів можуть застосовуватися обмеження права громадян на виїзд з України, навіть якщо Закон «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» таких обмежень прямо не містить.

