На Закарпатье двух мужчин осудили за советскую форму с запрещенными символами

Двое мужчин были осуждены за демонстрацию коммунистической символики.

Межгорский районный суд Закарпатской области вынес приговор в отношении двух лиц, признав их виновными в распространении и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщили в суде.

Один из обвиняемых признан виновным в распространении коммунистической символики и незаконном хранении холодного оружия. Суд назначил ему два года ограничения свободы без конфискации имущества, но уволил от отбывания наказания с испытательным сроком один год и три месяца. Второй обвиняемый приговорен за публичное использование запрещенной символики к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком один год и два месяца.

Установлено, что 9 мая 2025 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле памятника воинам-афганцам напротив Межгорного поссовета демонстративно носили форму советских солдат с символикой «серпа и молота» и медалью с прославляющей советскую армию надписью.

Кроме того, у одного из обвиняемых был изъят нож — военный кортик ВМФ СССР, являющийся холодным оружием.

В судебном заседании мужчины признали вину и искренне раскаялись. Учитывая обстоятельства дела и личности подсудимых, суд пришел к выводу о возможности их исправления без реального отбывания наказания.

Приговор суда пока не вступил в законную силу (№ 302/837/25).

