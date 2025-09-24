Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Закарпатье двух мужчин осудили за советскую форму с запрещенными символами

14:06, 24 сентября 2025
Двое мужчин были осуждены за демонстрацию коммунистической символики.
На Закарпатье двух мужчин осудили за советскую форму с запрещенными символами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Межгорский районный суд Закарпатской области вынес приговор в отношении двух лиц, признав их виновными в распространении и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщили в суде.

Один из обвиняемых признан виновным в распространении коммунистической символики и незаконном хранении холодного оружия. Суд назначил ему два года ограничения свободы без конфискации имущества, но уволил от отбывания наказания с испытательным сроком один год и три месяца. Второй обвиняемый приговорен за публичное использование запрещенной символики к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком один год и два месяца.

Установлено, что 9 мая 2025 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле памятника воинам-афганцам напротив Межгорного поссовета демонстративно носили форму советских солдат с символикой «серпа и молота» и медалью с прославляющей советскую армию надписью.

Кроме того, у одного из обвиняемых был изъят нож — военный кортик ВМФ СССР, являющийся холодным оружием.

В судебном заседании мужчины признали вину и искренне раскаялись. Учитывая обстоятельства дела и личности подсудимых, суд пришел к выводу о возможности их исправления без реального отбывания наказания.

Приговор суда пока не вступил в законную силу (№ 302/837/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Новая модель пенсионной системы и переход от социальной поддержки по статусу к адресной помощи «по потребностям» — программа деятельности правительства

Правительство планирует заменить одинаковые для всех выплаты, которые зависят от статуса человека, на целевую помощь, которая определяется индивидуальной потребностью, с учетом доходов, и назначается автоматически через информационные системы.

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ

Однако упрощение не будет распространяться на требования к оформлению первичных документов по оказанию услуг, оплаченных за счет бюджетных средств.

Направление ВСК запросов относительно использования ВАКС бюджетных средств не является давлением на суд — комментарий главы ВСК Верховной Рады

ВСК Верховной Рады направила запросы в СБУ, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, Верховный Суд, ВАКС и другие органы относительно использования бюджетных средств, однако в ВАКС отказались отвечать и обвинили ВСК в давлении – глава Комиссии Сергей Власенко подчеркнул, что информация о расходах ВАКС из бюджета не может быть скрыта.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду