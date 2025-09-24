На Закарпатті двох чоловіків засудили за радянську форму з забороненими символами

Двох чоловіків засудили за демонстрацію комуністичної символіки.

Міжгірський районний суд Закарпатської області ухвалив вирок стосовно двох осіб, визнавши їх винними у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомили у суді.

Один із обвинувачених визнаний винним у поширенні комуністичної символіки та незаконному зберіганні холодної зброї. Суд призначив йому два роки обмеження волі без конфіскації майна, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком один рік і три місяці. Другого обвинуваченого засуджено за публічне використання забороненої символіки до двох років обмеження волі з випробувальним строком один рік і два місяці.

Встановлено, що 9 травня 2025 року обвинувачені, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, біля пам’ятника воїнам-афганцям навпроти Міжгірської селищної ради демонстративно носили форму радянських солдатів із символікою «серпа і молота» та медаллю з написом, що прославляє радянську армію.

Крім того, у одного з обвинувачених було вилучено ніж — військовий кортик ВМФ СРСР, який є холодною зброєю.

У судовому засіданні чоловіки визнали вину та щиро розкаялися. Врахувавши обставини справи та особи підсудних, суд дійшов висновку про можливість їх виправлення без реального відбування покарання.

Вирок суду наразі не набрав законної сили (№ 302/837/25).

