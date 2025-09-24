Практика судов
В Киеве задержали дельца, который за $15000 помог снять мужчину с розыска и «трудоустроить» для бронирования

12:18, 24 сентября 2025
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.
В Киеве задержали дельца, который за $15000 помог снять мужчину с розыска и «трудоустроить» для бронирования
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который организовал схему незаконного переправления военнообязанного через государственную границу Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, за $15 000 подозреваемый сначала должен был организовать снятие с розыска и бронирование военнообязанного клиента. Взяв аванс в $10 000, он выполнил обещанное. Мужчину сняли с розыска и трудоустроили в частное предприятие, которое его забронировало.

В дальнейшем, после появления информации о бронировании в приложении «Резерв+», подозреваемый получил оставшуюся часть оговоренной суммы – $4600, вычтя из нее сумму штрафа, который клиент уплатил из-за того, что находился в розыске. После этого он объяснил, что нужно подождать месяц-два и с полученными документами выезжать за границу.

Организатора схемы задержали во время получения $4600.

В случае доказательства вины подозреваемого ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются сообщники подозреваемого.

