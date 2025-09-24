У Києві затримали ділка, який за $15000 допоміг зняти чоловіка з розшуку та «працевлаштувати» для бронювання

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дев’яти років із конфіскацією майна.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон України.

Як повідомила Київської міської прокуратури, за $15 000 підозрюваний спочатку мав організувати зняття з розшуку та бронювання військовозобов’язаного клієнта. Взявши аванс у $10 000, він виконав обіцяне. Чоловіка зняли з розшуку та працевлаштували на приватне підприємство, яке його забронювало.

Надалі, після появи інформації про бронювання у додатку «Резерв+», підозрюваний отримав решту домовленої суми – $4600, вирахувавши з неї суму штрафу, яку клієнт сплатив через те, що був у розшуку. Після цього він пояснив, що треба почекати місяць-два і з отриманими документами виїжджати за кордон.

Організатора схеми затримали під час отримання $4600.

У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.

Наразі встановлюються спільники підозрюваного.

