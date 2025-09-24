Должен ли работодатель вести трудовую книжку, которая находится у работника, — разъяснение

Чтобы избежать пропусков, нужно в заявлении о приеме на работу сразу прописать требование о внесении записей в трудовую книжку.

Трудовая книжка является официальным документом, подтверждающим трудовую деятельность и стаж работника. Даже если она хранится у работника, работодатель всё равно обязан своевременно вносить все необходимые записи.

Федерация профсоюзов Украины напоминает, что работодатель обязан по требованию работника вносить в трудовую книжку записи о приёме на работу, переводе, увольнении, а также о поощрениях и наградах. Это предусмотрено частью третьей статьи 48 Кодекса законов о труде Украины, а порядок ведения трудовых книжек определяется Кабинетом Министров.

Законодательство при этом не устанавливает конкретной формы или способа, каким работник должен выразить такое требование. Из-за большого количества работников на предприятиях и значительной текучести кадров нередко возникают ситуации, когда работники забывают, что при приёме на работу они просили делать записи в трудовую книжку.

Это может привести к пропуску необходимых отметок и нарушению хронологии записей. Чтобы избежать таких случаев, рекомендуется ещё в заявлении о приёме на работу указывать требование о внесении записей в трудовую книжку.

Такой подход позволяет кадровой службе своевременно и в полном объёме выполнять требования закона. Для удобства работник отдела кадров может сделать соответствующую отметку в личной карточке работника по форме П-2, что позволит контролировать выполнение этого требования.

Обязан ли работодатель хранить трудовые книжки своих работников?

Относительно хранения трудовой книжки у работодателя, который является физическим лицом – предпринимателем, сообщается, что согласно пункту 2.21-1 главы 2 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников от 29.07.1993 №58, трудовые книжки работников, которые работают на условиях трудового договора у физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности без создания юридического лица с правом найма, а также у физических лиц, которые используют наёмный труд, связанный с предоставлением услуг (повара, няни, водители и т. п.), хранятся непосредственно у работников.

Таким образом, если человек трудоустроен у физического лица – предпринимателя, то трудовая книжка должна храниться у него.

Что касается хранения трудовой книжки у работодателя – юридического лица, то абзацем первым пункта 3 постановления Кабинета Министров от 27.04.1993 №301 «О трудовых книжках работников» предусмотрено, что трудовые книжки хранятся на предприятиях, в учреждениях и организациях, в представительствах иностранных субъектов хозяйствования, а при увольнении работника трудовая книжка выдаётся ему под роспись в журнале учёта.

В течение 5 лет после 10.06.2021 будет происходить включение Пенсионным фондом в реестр застрахованных лиц отсутствующих сведений о трудовой деятельности работников на основании данных, поданных страхователем или застрахованным лицом. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

На работодателя возложена обязанность вести учёт трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, определённом Законом Украины «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

