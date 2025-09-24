Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет.

В 87-летнем возрасте умерла легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале, которую считали одной из самых ярких звезд мирового кино ХХ века. Она ушла из жизни в своем доме в городе Немур, департамент Сена и Марна, Франция. В последние минуты жизни рядом с актрисой были ее дети, пишет Reuters.

За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 фильмах, работая с такими мастерами, как Федерико Феллини, Лукино Висконти и Серджо Леоне. Именно они подарили ей культовые роли в лентах Леопард (1963), 8½ (1963) и Однажды на Диком Западе (1968). На съемочной площадке она работала рядом с Марчелло Мастроянни, Аленом Делоном, Жаном-Полем Бельмондо, Генри Фондой и Чарльзом Бронсоном.

Кроме актерской деятельности Кардинале активно занималась общественной работой. В 2000-х она стала послом доброй воли ЮНЕСКО по правам женщин в развивающихся странах.

