Практика судов
  1. В мире

Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

11:42, 24 сентября 2025
Клаудия Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет.
Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 87-летнем возрасте умерла легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале, которую считали одной из самых ярких звезд мирового кино ХХ века. Она ушла из жизни в своем доме в городе Немур, департамент Сена и Марна, Франция. В последние минуты жизни рядом с актрисой были ее дети, пишет Reuters.

За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 150 фильмах, работая с такими мастерами, как Федерико Феллини, Лукино Висконти и Серджо Леоне. Именно они подарили ей культовые роли в лентах Леопард (1963), 8½ (1963) и Однажды на Диком Западе (1968). На съемочной площадке она работала рядом с Марчелло Мастроянни, Аленом Делоном, Жаном-Полем Бельмондо, Генри Фондой и Чарльзом Бронсоном.

Кроме актерской деятельности Кардинале активно занималась общественной работой. В 2000-х она стала послом доброй воли ЮНЕСКО по правам женщин в развивающихся странах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Италия шоу-бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять изменения в Дисциплинарный устав ВСУ о противодействии дискриминации

«Военные обязаны уважать достоинство каждого человека, не допускать унижений по любому признаку» – комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект.

Иностранных инвесторов смогут проверять на добропорядочность и соответствие национальным интересам Минэкономики и комиссия с представителями СБУ, СВР и МИД

Иностранных инвесторов в важные отрасли будут оценивать на предмет их влияния на национальную безопасность Украины – группа народных депутатов от «Слуги народа» из экономического комитета зарегистрировала законопроект.

«Нас нельзя держать на кукане!» – отношения Комитета ВРУ по вопросам правовой политики и Совещательной группы экспертов окончательно зашли в тупик

Примирить народных депутатов и иностранных экспертов ради назначения судей КСУ по квоте парламента попытается вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

У госслужащих будут цифровые удостоверения – программа деятельности Кабмина

О запуске удостоверений в Дие для госслужащих и даже о возможности поставить чиновникам оценку в Дие в Минцифры рассказывали еще в декабре 2023 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду