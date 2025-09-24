Практика судів
  1. У світі

Померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

11:42, 24 вересня 2025
Клаудія Кардинале пішла з життя у віці 87 років.
Померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
Фото: Los Angeles Times
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 87-річному віці померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале, яку вважали однією з найяскравіших зірок світового кіно ХХ століття. Вона пішла з життя у своєму будинку в місті Немур, департамент Сена і Марна, Франція. В останні хвилини життя поруч з акторкою були її діти, пише Reuters. 

За свою кар’єру Кардинале знялася у понад 150 фільмах, працюючи з такими майстрами, як Федеріко Фелліні, Луккіно Вісконті та Серджо Леоне. Саме вони подарували їй культові ролі у стрічках Леопард (1963), 8½ (1963) та Одного разу на Дикому Заході (1968). На знімальному майданчику вона працювала поруч із Марчелло Мастроянні, Аленом Делоном, Жаном-Полем Бельмондо, Генрі Фондою та Чарльзом Бронсоном.

Окрім акторської діяльності, Кардинале активно займалася громадською роботою. У 2000-х вона стала послом доброї волі ЮНЕСКО з прав жінок у країнах, що розвиваються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія шоу-бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо протидії дискримінації

«Військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою» – комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект.

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

У державних службовців будуть цифрові посвідчення – програма діяльності Кабміну

Про запуск посвідчень у Дії для держслужбовців і навіть про можливість поставити чиновникам оцінку в Дії у Мінцифри розповідали ще у грудні 2023 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Бисага
    Тарас Бисага
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Лариса Татарчук
    Лариса Татарчук
    голова Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Олена Осіпова
    Олена Осіпова
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Антон Рупак
    Антон Рупак
    суддя Вінницького апеляційного суду