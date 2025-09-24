Померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

Клаудія Кардинале пішла з життя у віці 87 років.

Фото: Los Angeles Times

У 87-річному віці померла легендарна італійська акторка Клаудія Кардинале, яку вважали однією з найяскравіших зірок світового кіно ХХ століття. Вона пішла з життя у своєму будинку в місті Немур, департамент Сена і Марна, Франція. В останні хвилини життя поруч з акторкою були її діти, пише Reuters.

За свою кар’єру Кардинале знялася у понад 150 фільмах, працюючи з такими майстрами, як Федеріко Фелліні, Луккіно Вісконті та Серджо Леоне. Саме вони подарували їй культові ролі у стрічках Леопард (1963), 8½ (1963) та Одного разу на Дикому Заході (1968). На знімальному майданчику вона працювала поруч із Марчелло Мастроянні, Аленом Делоном, Жаном-Полем Бельмондо, Генрі Фондою та Чарльзом Бронсоном.

Окрім акторської діяльності, Кардинале активно займалася громадською роботою. У 2000-х вона стала послом доброї волі ЮНЕСКО з прав жінок у країнах, що розвиваються.

