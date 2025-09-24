Венгрия не откажется от российской нефти, несмотря на призывы Трампа, — Петер Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от российской нефти, несмотря на требование США.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который выразил удивление закупкой российских энергоресурсов отдельными странами Европы и пообещал поднять этот вопрос на государственном уровне. В комментарии The Guardian Сийярто отметил, что Будапешт не откажется от российской нефти.

«Мы не можем гарантировать безопасное снабжение энергоресурсами для нашей страны без российских источников нефти или газа», — сказал он.

В то же время Сийярто отметил, что «понимает» подход Трампа, но добавил: «Для нас поставки энергоресурсов — это исключительно физический вопрос. Можно мечтать о покупке нефти и газа где-то ещё (кроме РФ — ред.)… Но мы можем закупать только там, где у нас есть инфраструктура. А если посмотреть на физическую инфраструктуру, то очевидно, что без российских поставок невозможно гарантировать безопасное снабжение страны».

Позднее в соцсети Сийярто ещё раз подтвердил, что Венгрия не откажется от российской нефти.

«Мы поддерживаем усилия президента США по достижению мира всеми возможными способами. Однако мы не можем изменить реалии нашего географического положения», — написал глава МИД Венгрии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский и американский президент Дональд Трамп 23 сентября встретились на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Зеленский заявил, что поддерживает идею Трампа относительно прекращения закупки российских энергоресурсов.

