Угорщина не відмовиться від російської нафти, попри заклики Трампа, — Петер Сіярто

13:12, 24 вересня 2025
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимогу США.
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який висловив здивування закупівлею російських енергоносіїв окремими країнами Європи і пообіцяв підняти це питання на рівні держав. У коментарі The Guardian Сіярто зазначив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти.

"Ми не можемо гарантувати безпечне постачання енергоносіїв — ред для нашої країни без російських джерел нафти чи газу", - сказав він. 

Водночас Сіярто зазначив, що "розуміє" підхід Трампа, але додав: "Для нас постачання енергоносіїв — це суто фізичне питання. Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім РФ — ред.)… Але ми можемо купувати лише там, де в нас є інфраструктура. А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських постачань неможливо гарантувати безпечне постачання країни".

Пізніше у соцмережі Сіярто вкотре підтвердив, що Угорщина не відмовиться від російської нафти.

"Ми підтримуємо зусилля президента США із досягнення миру усіма можливими способами. Проте ми не можемо змінити реалії нашого географічного розташування", - написав очільник МЗС Угорщини. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський і американський президент Дональд Трамп 23 вересня зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський повідомив, що підтримує ідею Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Направлення ТСК запитів щодо використання ВАКС бюджетних коштів не є тиском на суд — коментар голови ТСК Верховної Ради

ТСК Верховної Ради скерувала запити до СБУ, Офісу Генпрокурора, ДБР, НАБУ, Верховного Суду, ВАКС та інших органів щодо використання бюджетних коштів, однак у ВАКС відмовилися відповідати і звинуватили ТСК у тиску – голова Комісії Сергій Власенко підкреслив, що інформація про витрати ВАКС з бюджету не може бути прихована.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ щодо протидії дискримінації

«Військові зобов’язані поважати гідність кожної людини, не допускати принижень за будь-якою ознакою» – комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект.

Іноземних інвесторів зможуть перевіряти на доброчесність та відповідність національним інтересам Мінекономіки і комісія з представниками СБУ, СЗР та МЗС

Іноземних інвесторів у важливі галузі будуть оцінювати на предмет їх впливу на національну безпеку України – група народних депутатів від «Слуги народу» з економічного комітету зареєструвала законопроект.

«Нас не можна тримати на кукані!», – відносини Комітету ВРУ з питань правової політики та Дорадчої групи експертів остаточно зайшли у глухий кут

Примирити народних депутатів та іноземних експертів заради призначення суддів КСУ по квоті парламенту спробує віце-прем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка.

