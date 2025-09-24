Угорщина не відмовиться від російської нафти, попри заклики Трампа, — Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, попри вимогу США.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, який висловив здивування закупівлею російських енергоносіїв окремими країнами Європи і пообіцяв підняти це питання на рівні держав. У коментарі The Guardian Сіярто зазначив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти.

"Ми не можемо гарантувати безпечне постачання енергоносіїв — ред для нашої країни без російських джерел нафти чи газу", - сказав він.

Водночас Сіярто зазначив, що "розуміє" підхід Трампа, але додав: "Для нас постачання енергоносіїв — це суто фізичне питання. Може бути приємно мріяти про купівлю нафти та газу десь (окрім РФ — ред.)… Але ми можемо купувати лише там, де в нас є інфраструктура. А якщо подивитися на фізичну інфраструктуру, то очевидно, що без російських постачань неможливо гарантувати безпечне постачання країни".

Пізніше у соцмережі Сіярто вкотре підтвердив, що Угорщина не відмовиться від російської нафти.

"Ми підтримуємо зусилля президента США із досягнення миру усіма можливими способами. Проте ми не можемо змінити реалії нашого географічного розташування", - написав очільник МЗС Угорщини.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський і американський президент Дональд Трамп 23 вересня зустрілися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Зеленський повідомив, що підтримує ідею Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

